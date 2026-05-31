«Коринтианс» победил «Гремио» на выезде, Юри Алберто сделал две голевые передачи

«Коринтианс» победил «Гремио» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 3:1.
Счет на 7-й минуте открыл нападающий «Гремио» Габриэл Мек. На 45+2-й минуте полузащитник гостей Андре забил ответный гол.
На 65-й минуте Андре оформил дубль. На 67-й минуте еще один гол в ворота хозяев забил нападающий Кайо Цесар. Две результативные передачи на счету экс-нападающего «Зенита» Юри Алберто.
С 75-й минуты «Гремио» играл в меньшинстве после удаления вратаря Тьяго Бельтраме.
«Коринтианс» в 18 матчах набрал 24 очка и занимает девятое место в таблице чемпионата Бразилии. «Гремио» (21 очко после 18 встреч) располагается на 16-м месте.
