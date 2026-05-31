Потапова после победы над Гауфф: «Коко — настоящий чемпион. Я очень ее уважаю»

Представительница Австрии Анастасия Потапова прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Коко — настоящий чемпион. Я очень ее уважаю. Я боролась до последнего очка, и вот я здесь», — цитирует 25-летнюю теннисистку ESPN.

Экс-россиянка Потапова сверкнула на «Ролан Гаррос». Прошла действующую чемпионку Гауфф в трех сетах.

Потапова занимает 30-е место в мировом рейтинге. В четвертом круге турнира «Большого шлема» она сыграет с Анной Калинской.

