«Сантос» нанес поражение «Витории»

«Сантос» победил «Виторию» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 3:1.
Счет на 19-й минуте открыл полузащитник «Сантоса» Мигулито. На 54-й минуте нападающий хозяев Альваро Барреал забил второй гол в ворота гостей, а на 56-й минуте третий мяч провел форвард «Сантоса» Габриэл.
На 60-й минуте Габриэл был удален с поля.
На 74-й минуте нападающий «Витории» Рене отыграл один гол.
«Сантос» (21 очко после 18 игр) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Витория» (22 очка после 17 встреч) идет на 12-м месте.
