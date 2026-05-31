Полузащитник сборной Шотландии Гилмор травмировал колено и пропустит ЧМ-2026

«Я опустошен за Билли, потому что он был неотъемлемой частью нашей кампании по отбору на чемпионат мира. Момент получения этой травмы так жесток, и мы все сочувствуем ему. Он знает, что мы все думаем о нем как о футболисте и как о человеке, и хотя никакие слова не принесут ему утешения сегодня вечером, я уверен, что впереди у Билли будет много крупных турниров», — цитирует пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации главного тренера сборной Стива Кларка.