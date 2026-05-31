Полузащитник сборной Шотландии Гилмор травмировал колено и пропустит ЧМ-2026

Полузащитник сборной Шотландии и «Наполи» Билли Гилмор пропустит финальный турнир чемпионата мира-2026 из-за травмы колена, которую он получил в товарищеском матче со сборной Кюрасао (4:1).
24-летний футболист неудачно столкнулся с соперником в конце первого тайма. После того как он продолжил игру еще несколько минут, он явно испытал сильную боль, упал на газон после попытки выполнить простую передачу.
Гилмор смог покинуть поле своим ходом, и его немедленно отправили на МРТ, которое выявило всю серьезность травмы.
«Я опустошен за Билли, потому что он был неотъемлемой частью нашей кампании по отбору на чемпионат мира. Момент получения этой травмы так жесток, и мы все сочувствуем ему. Он знает, что мы все думаем о нем как о футболисте и как о человеке, и хотя никакие слова не принесут ему утешения сегодня вечером, я уверен, что впереди у Билли будет много крупных турниров», — цитирует пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации главного тренера сборной Стива Кларка.
Гилмор в 46 матчах за сборную забил два гола и отдал одну результативную передачу. Он дебютировал в команде в июне 2021 года.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.