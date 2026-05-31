Осака — о модных образах на корте: «Я просто хочу, чтобы все было весело»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над американкой Ивой Йович (7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос» и рассказала о своих модных образах на корте.
"Думаю, я сдала во втором и третьем сетах. Надеюсь просто сохранять стабильность и продолжать пытаться играть агрессивно. Что будет, то будет.
Модные решения на корте? Каждый раз это сюрприз. Для меня сейчас было бы страннее почти что надеть обычную теннисную форму. В этом и есть кайф. Долгое время мне было не очень весело. И вы все знаете тот период в моей жизни. Сейчас я просто хочу, чтобы все было весело, и я хочу сделать это захватывающим для себя. У нас много примерок в течение года, потому что вес может колебаться или ткань может немного измениться. В это вкладывается много усилий", — цитирует 28-летнюю Осаку AP.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Осака сыграет с Ариной Соболенко.
