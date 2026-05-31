Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осака — о модных образах на корте: «Я просто хочу, чтобы все было весело»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над американкой Ивой Йович (7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос» и рассказала о своих модных образах на корте.

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над американкой Ивой Йович (7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4) в третьем круге «Ролан Гаррос» и рассказала о своих модных образах на корте.

"Думаю, я сдала во втором и третьем сетах. Надеюсь просто сохранять стабильность и продолжать пытаться играть агрессивно. Что будет, то будет.

Модные решения на корте? Каждый раз это сюрприз. Для меня сейчас было бы страннее почти что надеть обычную теннисную форму. В этом и есть кайф. Долгое время мне было не очень весело. И вы все знаете тот период в моей жизни. Сейчас я просто хочу, чтобы все было весело, и я хочу сделать это захватывающим для себя. У нас много примерок в течение года, потому что вес может колебаться или ткань может немного измениться. В это вкладывается много усилий", — цитирует 28-летнюю Осаку AP.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Осака сыграет с Ариной Соболенко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше