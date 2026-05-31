Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитаном сборной США на ЧМ-2026 будет защитник Рим

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что капитаном команды во время финального турнира ЧМ-2026 будет защитник Тим Рим.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сообщил, что капитаном команды во время финального турнира ЧМ-2026 будет защитник Тим Рим.

Почеттино сделал это объявление на своей пресс-конференции перед товарищеским матчем с Сенегалом.

«Я очень благодарен, что он с нами, и потому что он был отличным капитаном не только на поле, но, возможно, даже более важным за его пределами. И я думаю, у него есть опыт, у него есть способность быть тем лидером, которого мы хотим, позитивным лидером, действующим и подающим пример на поле и за его пределами. Как вы знаете, для меня одна из самых важных вещей — это связь с игроком, связь через опытного игрока, и я думаю, он невероятен», — сказал аргентинский специалист.

В 23 матчах под руководством Почеттино Рим был капитаном команды 16 раз. Защитник, который является самым возрастным игроком команды — ему 38 лет, был явно тронут этой честью.

«Вау. Я не знаю, что сказать. Спасибо. Да, это больше, чем сбывшаяся мечта. Я сделал все возможное, чтобы быть частью этой группы, чтобы помогать этому коллективу, и я очень, очень благодарен, что сижу здесь и удостоен этой чести. В то же время это не изменит того, что я делаю, или того, кто я есть, и того, как я помогаю команде. Так что спасибо. Это высшая честь для меня — с этой командой и на чемпионате мира, и я не буду воспринимать это как должное», — отметил футболист «Нэшвилла».

Рим дебютировал в сборной США в ноябре 2020 года. В 80 матчах за национальную команду он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.