Луис Энрике после победы в финале ЛЧ: «Это был матч высокого уровня против одного из самых сложных соперников»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов.
"Думаю, это был финал высокого уровня против одного из самых сложных соперников, особенно после того, как мы пропустили гол в первые десять минут. Их план был идеален — он поставил нас в трудное положение.
Мы стали играть лучше во втором тайме, но когда вы встречаетесь с «Арсеналом», с их низким блоком, их физической мощью и их превосходной защитой, то, что мы сделали, — это настоящее достижение.
Мы счастливы иметь такие цели, потому что клуб и болельщики достойны этого.
Что касается пенальти, мы хотели подойти к ним с ясной головой. Это была тяжелая игра. Мы играли против сильнейшей команды в Европе по стандартным положениям, но, думаю, мы смогли доминировать. Мы заслужили трофей — нашу вторую победу в Лиге чемпионов.
Эта победа подряд невероятна, это действительно трудно, но мы очень гордимся нашими болельщиками и всеми, кто стоит за клубом. Мы очень счастливы, и настало время праздновать", — цитирует испанского специалиста сайт УЕФА.
«ПСЖ» также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.
