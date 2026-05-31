«Сан-Антонио» нанес поражение «Оклахоме» и вышел в финал плей-офф НБА

«Сан-Антонио» в гостях победил «Оклахому» в седьмом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НБА — 111:103.
Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — у него 35 очков.
В серии до четырех побед «Сан-Антонио» выиграл со счетом 4−3. В финале плей-офф НБА он сыграет с «Нью-Йорком».
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31).
О: Гилджес-Александер (35 очков), Уоллес (17), Маккейн (12).
С: Вембаньяма (22), Шампэйн (20), Касл (16).
Счет в серии: 3−4.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.