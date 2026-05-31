Нападающий «ПСЖ» Дуэ после победы в финале Лиги чемпионов: «Это безумие, настоящее безумие»

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов.

«Это безумие, настоящее безумие. Сначала мы насладимся моментом, а потом будем работать и работать снова, потому что мы хотим большего. Мы очень голодны. Мы молодая команда и знаем, что мы очень амбициозны. Так что в следующем сезоне мы должны снова идти вперед», — цитирует 20-летнего француза TNT Sports.

«ПСЖ» завоевал титул Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».

