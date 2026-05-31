Полузащитник «ПСЖ» Витинья: «Сегодня мы можем сказать, что мы лучшие в Европе»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов.
"Думаю, это был, вероятно, самый важный матч сезона, и каждый был готов идти в бой. Завершить сезон так — это наивысшая мечта — вторая победа подряд. Я так горд, все горды, Париж горд, наши семьи горды.
Сегодня мы можем сказать, что мы лучшие в Европе. Мы получаем удовольствие от игры в этой команде. Мы все скромны, и это заставляет тебя хотеть отдавать больше. Но сейчас мы просто хотим отпраздновать с людьми Парижа", — цитирует 26-летнего португальца сайт УЕФА.
Витинья был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.