Дембеле повторил личный рекорд по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле забил гол в ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги чемпионов (1:1, 4:3 пен.).
29-летний француз отличился на 65-й минуте с пенальти и сравнял счет.
Дембеле повторил свое личное достижение, забив восьмой гол в Лиге чемпионов в своем 13-м матче в этом турнире в сезоне-2025/26. В сезоне-2024/25 он тоже забил восемь голов, но сыграл в 15 матчах.
В сезоне-2025/26 у Дембеле во всех турнирах 20 голов и 11 результативных передач в 40 играх.
«ПСЖ» и Сафонов — победители Лиги чемпионов! Россиянин выиграл серию пенальти у «Арсенала».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.