Полузащитник «Арсенала» Райс после поражения от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе»

Мы продолжим идти дальше и пытаться добиться чего-то великого. Мы все опустошены — это финал Лиги чемпионов, ставки очень высоки. Это жестоко. Но Микель Артета только что сказал о том, как сильно он нас всех любит. Мы выложились на все сто. Я думаю, мы прошли очень долгий путь, и это только начало. Мы выиграли Премьер-лигу, и это была мечта. Этот трофей стал бы еще одним шагом вперед — но не суждено. Мы продолжим строить команду. Мы продолжим идти и оставаться позитивными. Это не сломит нас", — цитирует 27-летнего англичанина TNT Sports.