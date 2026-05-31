Полузащитник «Арсенала» Райс после поражения от «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов.
"Сокрушительно проиграть финал Лиги чемпионов по пенальти. Мы старались смотреть на ситуацию шире, оглядываясь на то, как далеко мы продвинулись как команда. Это был невероятный сезон, и сегодня была наша 63-я игра. Мы выложились на все сто, а в серии пенальти это лотерея — ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Даже лучшие команды в истории проигрывали по пенальти.
Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Я так горжусь этой командой и этими ребятами. Какой сезон! Он был невероятным, и я не могу найти слов, чтобы оценить каждого. Очевидно, я опустошен, но я пытаюсь смотреть на вещи шире: вспомнить, с чего мы начинали в прошлом июле, и где мы сейчас.
Промахнуться с пенальти в финале Лиги чемпионов — это ужасно, но мы их любим, мы с ними, и такое случается в футболе. Они не станут последними игроками, которые промахивались в финалах. Каждый когда-то промахивался, и без этих двоих в этом сезоне мы бы не выиграли Премьер-лигу — это точно.
В игре против «ПСЖ» нужно быть ментально в игре все 90 минут. Уверен, многие хотели бы увидеть игру, похожую на ту, что была у «Баварии» с ними, но «ПСЖ» хочет именно такой футбол — так они забивают пять и шесть своим соперникам. Нужно быть очень устойчивым, очень сосредоточенным, много общаться на поле. Отдаю им должное, они отличная команда с великим тренером и классными игроками. Они много проигрывали годами, и теперь их время.
Мы продолжим идти дальше и пытаться добиться чего-то великого. Мы все опустошены — это финал Лиги чемпионов, ставки очень высоки. Это жестоко. Но Микель Артета только что сказал о том, как сильно он нас всех любит. Мы выложились на все сто. Я думаю, мы прошли очень долгий путь, и это только начало. Мы выиграли Премьер-лигу, и это была мечта. Этот трофей стал бы еще одним шагом вперед — но не суждено. Мы продолжим строить команду. Мы продолжим идти и оставаться позитивными. Это не сломит нас", — цитирует 27-летнего англичанина TNT Sports.
«Арсенал» одержал победу в чемпионате Англии в сезоне-2025/26. Он вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в своей истории.
