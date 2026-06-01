«Палмейрас» победил «Шапекоэнсе», ВАР отменил гол, Боласи не забил пенальти на 90+20-й минуте

«Палмейрас» победил «Шапекоэнсе» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 1:0.
Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник Паулиньо. На 43-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Аллан.
На 90+5-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол нападающего «Шапекоэнсе» Итало. На 90+20-й минуте форвард гостей Яла Боласи не реализовал пенальти.
«Палмейрас» (41 очко после 18 игр) лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Шапекоэнсе» (девять очков после 17 встреч) идет на последнем месте.
31 мая 22:00 Палмейрас — Шапекоэнсе 1:0.
В другом матче 18-го тура «Атлетико Минейро» на выезде победил «Васко да Гама» — 1:0. Автором единственного гола на 32-й минуте стал нападающий Витор Хуго.
«Атлетико Минейро» (24 очка после 18 игр) идет на девятом месте в таблице, «Васко да Гама» (20 очков после 18 встреч) — на 17-м.
31 мая 22:00 Васку да Гама — Атлетику Минейру 0:1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.