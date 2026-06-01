Фонсека нанес поражение Рууду в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Бразильский теннисист Жоау Фонсека победил норвежца Каспера Рууда в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 58 минут. 19-летний Фонсека (30-й номер мирового рейтинга) выполнил 2 эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-поинта. На счету его 27-летнего соперника (16-я ракетка мира) 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 9).
Следующим соперником Фонсеки станет чех Якуб Меншик.
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Жоау Фонсека (Бразилия, 28) — Каспер Рууд (Норвегия, 15) — 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.
