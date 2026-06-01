Селебрини и Барков вошли в символическую сборную ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала состав символической сборной чемпионата мира-2026.
В состав команды вошел вратарь Леонардо Дженони (Швейцария), защитники Роман Йоси (Швейцария) и Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария) и Александр Барков (Финляндия).
В финальном матче сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии (1:0 ОТ). В матче за третье место Норвегия выиграла у Канады (3:2 ОТ). Турнир проходил в Швейцарии.
Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года.
