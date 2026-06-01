Полузащитник сборной Канады Флорес пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Тигрес» и сборной Канады Марсело Флорес порвал переднюю крестообразную связку во время финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Толуки» и пропустит финальный турнир чемпионата мира 2026 года.
«Извините, я еще никому не ответил, сейчас очень тяжелые времена. Моя крестообразная связка порвана. Я хотел поблагодарить всех и за все сообщения. Меня не было с телефоном и я не проверял сообщения, но обещаю, что отвечу каждому, и я очень ценю ваше беспокойство. Я вернусь более сильным», — написал 22-летний футболист в соцсети.
Игрок получил травму через 15 минут после того, как вышел на замену во втором тайме.
Флорес изначально решил выступать за Мексику на международном уровне, прежде чем подал заявку на однократную смену федерации, чтобы присоединиться к мужской национальной сборной Канады. Игрок «Тигрес» родился в Канаде в семье мексиканца, что дает ему право представлять обе страны.
За сборную Канады полузащитник дебютировал в марте 2026 года. В двух матчах он не отметился результативными действиями.
