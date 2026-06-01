Сборная Швейцарии в третьем подряд финале чемпионата мира не забросила ни одной шайбы

Сборная Швейцарии проиграла сборной Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею-2026.
Швейцарская команда в шестой раз заняла на мировом первенстве второе место. При этом она проиграла все шесть финалов.
Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года.
Также сборная Швейцарии в трех финалах подряд не смогла забросить ни одной шайбы. В 2025 году она проиграла команде США (0:1 ОТ), а в 2024 году — Чехии (0:2).
Также Швейцарии доставались серебряные медали чемпионата мира в 1935, 2013 и 2018 годах.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.