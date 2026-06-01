Гилджес-Александер: «В этом сезоне я не попал туда, куда хотел. На это есть причина»

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился мыслями после поражения своей команды от «Сан-Антонио» (3−4) в полуфинальной серии плей-офф НБА.
"Я провалил свою цель. Я не достиг того, чего хотел достичь. Но я узнаю о себе больше всего и добиваюсь наибольшего прогресса в карьере именно тогда, когда терплю неудачу и не получаю желаемого. Я не вижу в этом разницы. В этом сезоне я не попал туда, куда хотел. На это есть причина. Теперь я должен посмотреть на эту причину и постараться сделать так, чтобы это никогда не повторилось.
У них в линии обороны есть парень, который немного отличается от других — это Вембаньяме. Они направляют все на него… Это очень хорошая защита. Но это не значит, что невозможно забить. Просто это совсем другое", — цитирует 27-летнего канадца ESPN.
В сезоне-2024/25 Гилджес-Александер стал чемпионом НБА.
