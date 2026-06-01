Norway Chess. 7-й тур. Прагнанандха сыграет с Фируджей, Каймер встретится с Карлсеном, Гукеш против Со

Norway Chess.
Осло, Норвегия.
7-й тур.
Начало — 18.00 по московскому времени.
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция).
Винсент Каймер (Германия) — Магнус Карлсен (Норвегия).
Доммараджу Гукеш (Индия) — Уэсли Со (США).
Турнирное положение: Со — 11,5 очков, Фируджа — 10, Каймер — 8, Карлсен — 7,5, Гукеш — 6,5, Прагнанандха — 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени — 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» — 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» — 1,5; а при поражении в «армагеддоне» — 1.