Нидеррайтер первым в истории проиграл пять финалов чемпионатов мира по хоккею подряд

Сборная Швейцарии проиграла Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею-2026.

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер стал пятикратным серебряным призером мировых первенств. Он первым в истории проиграл в пяти финалах подряд (в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах).

Кроме того, 33-летний Нидеррайтер играл за сборную Европы на Кубке мира-2016, на этом турнире его команда тоже проиграла в финале — сборной Канады.

На ЧМ-2026 Нидеррайтер в 6 матчах набрал 5 (2+3) очков.

