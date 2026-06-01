Тчуамени: «Я читал, что была драка и что я ударил Вальверде, но это было не так»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал свою потасовку с партнером по команде хавбеком Федерико Вальверде.
«Очевидно, что кое-что произошло, вы могли видеть и слышать об этом в СМИ. Это было раздуто из-за того, что попало в новости, а когда ты играешь за “Реал”, это вызывает огромный резонанс. В прессе было сказано много ерунды. Я читал, что была драка и что я ударил его, но это было не так.
Я не буду вдаваться в подробности. Самое важное, что клуб знал о том, что произошло. Есть много вещей, которые случаются в раздевалке и не попадают в прессу. Жизнь продолжается. У нас с Феде общая цель — выигрывать титулы с «Реалом». Никаких проблем нет. На личном уровне у меня сейчас нет проблем с Вальверде", — цитирует 26-летнего француза ESPN.
В начале мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тчуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
Самая дорогая стычка? Вальверде и Тчуамени заплатят по 500 тысяч евро за драку на тренировке.
