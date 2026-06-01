Защитника Йоси признали самым ценным игроком ЧМ-2026 по хоккею

Нападающий сборной Швейцарии Роман Йоси был признан самым ценным игроком чемпионата мира-2026, который прошел на него родине.
35-летний игрок «Нэшвилла» в 10 матчах турнира набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «+15». Также его включили в символическую сборную по итогам ЧМ-2026.
Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года.
Йоси является четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира (2013, 2018, 2024 и 2026 годы).
В финальном матче сборная Швейцарии проиграла команде Финляндии (0:1 ОТ).
