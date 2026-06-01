Нападающий сборной Финлядии Куокканен: «Финальная игра ЧМ-2026 была похожа на американские горки»

Нападающий сборной Финляндии Янне Куокканен прокомментировал победу над Швейцарией (1:0 ОТ) в финале чемпионата мира-2026.

«Игра была похожа на американские горки. Думаю, у обеих команд были шансы забить гол. Хоккей — это такая штука, особенно сегодня. Когда в турнире встречаются две лучшие команды, все решает один отскок и один счастливый шанс — ты забиваешь гол, и все. В конце концов, счет 1:0. Все решают мелочи», — цитирует 28-летнего финна пресс-служба Международной федерации хоккея.

Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. Швейцария заняла второе место в шестой раз в истории.

Финляндия — чемпион мира, а Швейцария рыдает после новой трагедии: третий проигранный финал за три года.

