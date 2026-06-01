Защитник «Арсенала» Магальяйнс: «Я горжусь этой командой и всем, чего мы вместе достигли в этом сезоне»

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов.
«Это больно, но я горжусь этой командой и всем, чего мы вместе достигли в этом сезоне. Спасибо нашим невероятным болельщикам за вашу поддержку на каждом этапе этого пути. Вы заслуживаете отпраздновать это путешествие вместе с нами и насладиться сегодняшним парадом! Увидимся в следующем сезоне!» — написал 28-летний бразилец в соцсети.
«Арсенал» в сезоне-2025/26 одержал победу в чемпионате Англии. Лондонцы играли в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории (впервые — в 2006 году).
