Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Арсенала» Магальяйнс: «Я горжусь этой командой и всем, чего мы вместе достигли в этом сезоне»

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов.

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов.

«Это больно, но я горжусь этой командой и всем, чего мы вместе достигли в этом сезоне. Спасибо нашим невероятным болельщикам за вашу поддержку на каждом этапе этого пути. Вы заслуживаете отпраздновать это путешествие вместе с нами и насладиться сегодняшним парадом! Увидимся в следующем сезоне!» — написал 28-летний бразилец в соцсети.

«Арсенал» в сезоне-2025/26 одержал победу в чемпионате Англии. Лондонцы играли в финале Лиги чемпионов во второй раз в истории (впервые — в 2006 году).

«В следующем году вернемся за Лигой чемпионов». «Арсенал» провел парад в честь победы в АПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.