Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Мексики объявила состав на ЧМ-2026, в него вошли Монтес и Чавес

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил состав команды для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил состав команды для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.

В список вошли 26 игроков, в том числе защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

Состав сборной Мексики для участия в финальном турнире ЧМ-2026.

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Йохан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмаар»).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо»).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадсия»), Алексис Вега («Толука»).

На групповой стадии турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.