Сборная Мексики объявила состав на ЧМ-2026, в него вошли Монтес и Чавес

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил состав команды для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.
В список вошли 26 игроков, в том числе защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.
Состав сборной Мексики для участия в финальном турнире ЧМ-2026.
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).
Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Йохан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмаар»).
Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Брайан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо»).
Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадсия»), Алексис Вега («Толука»).
На групповой стадии турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.
