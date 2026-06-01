Нападающий сборной Швейцарии Берчи: «Это отстой. У нас был такой отличный турнир. Все было в наших руках»

Нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи прокомментировал поражение от сборной Финляндии (0:1 ОТ) в финале чемпионата мира-2026 по хоккею.
«Это отстой. У нас был такой отличный турнир. Все было в наших руках. Отличные болельщики все две с половиной недели, вся поддержка на арене и за ее пределами, из дома, с общественных просмотров и баров. Мы чувствовали это, но не смогли сегодня перенести это на лед. Так что это разочарование, но мы благодарны за всю эту поддержку», — цитирует 32-летнего швейцарца сайт Международной федерации хоккея.
Швейцария проиграла шесть финалов чемпионатов мира из шести.
