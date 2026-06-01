Меншик: «Рублев — отличный парень и боец»

Чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу над россиянином Андреей Рублевым (6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос».
"Я очень доволен свои выступлением. Андрей — отличный парень, отличный боец — он показал это. Он отыгрался, уступив два сета и показал невероятный теннис, сделал множество отличных ударов. Импульс был на его стороне.
Мне было очень тяжело, даже после счета 2−0 по сетам, моментами я чувствовал, что проигрываю. Я просто рад, что отыгрался в пятом сете и перехватил инициативу", — сказал Меншик во время интервью на корте.
Соперником Меншик в ¼ финала станет бразилец Жоао Фонсека.