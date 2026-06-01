Сборная Австралии объявила состав на финальный турнир ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Австралии на финальный турнир чемпионата мира-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.
В список вошли 26 игроков.
Состав Австралии Мексики для участия в финальном турнире ЧМ-2026.
Вратари: Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»).
Защитники: Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Берджесс («Суонси Сити»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Герия («Альбирекс Ниигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо»), Гарри Сауттар («Лестер Сити»), Джейкоб Итальяно («Грацер АК»), Кай Тревин («Нью-Йорк Сити»).
Полузащитники: Кэмерон Девлин («Хартс»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Мэтью Лекки («Мельбурн Сити»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Эйден О’Нилл («Нью-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»).
Нападающие: Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Айдин Хрустич («Хераклес Алмело»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Авер Мабиль («КД Кастельон»), Мохамед Туре («Норвич Сити»), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Тете Йенги («Мачида Зельвия»).
На групповой стадии турнира Мексика сыграет с США, Парагваем и Турцией.
