Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонсека: «Рууд очень хорошо играет на “Ролан Гаррос”. Было тяжело»

Бразилец Жоао Фонсека прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Бразилец Жоао Фонсека прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Было тяжело. Каспер очень хорош здесь. Он очень опытный парень и знает как играть на этом потрясающем корте. У него два финала на “Ролан Гаррос”, поэтому было тяжело. Но я действительно хорошо сыграл в важные моменты первого и второго сетов. Я очень рад», — сказал Фонсека во время интервью на корте.

Соперником Фонсеки в ¼ финала станет чешский теннисист Якуб Меншик, который в пяти сетах одолел россиянина Андрея Рублева.