Фонсека: «Рууд очень хорошо играет на “Ролан Гаррос”. Было тяжело»

Бразилец Жоао Фонсека прокомментировал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2) в четвертом круге «Ролан Гаррос».
«Было тяжело. Каспер очень хорош здесь. Он очень опытный парень и знает как играть на этом потрясающем корте. У него два финала на “Ролан Гаррос”, поэтому было тяжело. Но я действительно хорошо сыграл в важные моменты первого и второго сетов. Я очень рад», — сказал Фонсека во время интервью на корте.
Соперником Фонсеки в ¼ финала станет чешский теннисист Якуб Меншик, который в пяти сетах одолел россиянина Андрея Рублева.