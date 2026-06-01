Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после двух побед в Лиге чемпионов высказался о том, служит ли он примером для юных российских футболистов.

— Есть ощущение, что ты теперь пример для всех ребят в школе «Краснодара», в школе всех клубов нашей страны, потому что они увидели абсолютно невозможную историю?

— Во-первых, в школе «Краснодара» куча хороших примеров, которые играют в РПЛ, и ребята знают, что если они будут работать, то могут попасть в основную команду. Думаю, это задача для многих.

Для тех, кому этого не хватает, наверное, мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться, тебя найдут в школе обычной. Я плаванием вообще занимался до 10 лет. Начал заниматься в 9 лет футболом, и в итоге можно играть в финале Лиги чемпионов и выигрывать.

Надеюсь, это классный пример. И я знаю, что многие поддерживали. Спасибо всем, кто смотрел, кто пишет, — сказал Сафонов.

