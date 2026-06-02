Сафонов: «За весь матч с “Арсеналом” я не сделал ни одного сейва. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о особенности финалов Лиги чемпионов со своим участием.
«Кстати, интересный факт: за весь финал (с “Арсеналом”. — Прим. “СЭ”) я не сделал ни одного сейва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же как в прошлом году», — написал 28-летний Сафонов в своем Telegram-канале.
В 2026 году «ПСЖ» выиграл в финале лиги чемпионов у «Арсенала» (1:1, 4:3 пенальти), а в 2025 году — у «Интера» (5:0).
