Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арнальди победил Тиафо и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Маттео Арнальди победил Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Итальянский теннисист Маттео Арнальди победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

25-летний Арнальди (104-й номер мирового рейтинга) выполнил 18 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-поинтов из 16. На счету его 28-летнего соперника (22-я ракетка мира) 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-поинтов (из 25).

В четвертьфинале Арнальди сыграет со своим соотечественником Маттео Берреттини.

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов.

Открытые корты, грунт.

Мужчины.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Маттео Арнальди (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США, 19) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.