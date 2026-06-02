Определились все участники четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Стали известны все участники четвертьфинала мужской сетки Открытого чемпионата Франции-2026.

Последним четвертьфиналистом стал итальянский теннисист Маттео Арнальди, который в матче четвертого круга победил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4. В следующей стадии он сыграет с соотечественником Маттео Берреттини.

Все пары ¼ финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос»:

Маттео Арнальди (Италия) — Маттео Берреттини (Италия);

Феликс Оже-Альяссим (Франция) — Флавио Коболли (Италия);

Якуб Меншик (Чехия) — Жоау Фонсека (Бразилия);

Александр Зверев (Германия) — Рафаэль Ходар (Испания).

