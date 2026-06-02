Определились все участники четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Стали известны все участники четвертьфинала мужской сетки Открытого чемпионата Франции-2026.
Последним четвертьфиналистом стал итальянский теннисист Маттео Арнальди, который в матче четвертого круга победил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4. В следующей стадии он сыграет с соотечественником Маттео Берреттини.
Все пары ¼ финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос»:
Маттео Арнальди (Италия) — Маттео Берреттини (Италия);
Феликс Оже-Альяссим (Франция) — Флавио Коболли (Италия);
Якуб Меншик (Чехия) — Жоау Фонсека (Бразилия);
Александр Зверев (Германия) — Рафаэль Ходар (Испания).
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше