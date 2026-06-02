Источник: «Интер» предложил новый краткосрочный контракт де Врею

«Интер» намерен подписать новый контракт с защитником Стефаном де Вреем, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 34-летнему нидерландцу предложили остаться в команде еще на один сезон. У де Врея есть другие предложения из-за пределов Италии, поэтому он рассмотрит их все вместе.

Защитник играет за «Интер» с июля 2018 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 в 17 матчах футболист не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в три миллиона евро.

