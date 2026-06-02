Дешам — о Салиба: «Он в сборной. С ним все в порядке»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал публикации о травме спины защитника Вильяма Салиба.
«Он здесь (в расположении сборной Франции. — Прим. “СЭ”). Все в порядке», — цитирует Дешама Metro.
Ранее ESPN со ссылкой на источники сообщил, что 25-летний игрок «Арсенала» может пропустить финальный турнир чемпионата мира-2026.
По данным Metro, Салиба действительно прошел тесты на физическую готовность 1 июня, но медицинский персонал все еще ждет результатов, и неясно, насколько он готов, несмотря на заявление тренера.
Салиба дебютировал за сборную Франции в марте 2022 года. В 31 матче за национальную команду он не отметился результативными действиями.
