Теннисистка Соболенко призвала организаторов «Ролан Гаррос» ставить больше женских матчей на вечернее время

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала интерес к матчу четвертого круга «Ролан Гаррос», в котором она победила японку Наоми Осаку (7:5, 6:3).
«Атмосфера и внимание, которое привлек этот матч, вероятно, покажет им, что в будущем им стоит рассмотреть возможность ставить хотя бы иногда женские матчи вечером», — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.
Организаторов турнира критиковали за то, что они не ставят больше женских матчей в вечернее время. Представители «Ролан Гаррос» ответили, что женские матчи (до двух побед в сетах) не занимают достаточно времени для телевещателей. Мужчины играют матчи до трех побед в сетах.
