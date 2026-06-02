Теннисистка Соболенко призвала организаторов «Ролан Гаррос» ставить больше женских матчей на вечернее время

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала интерес к матчу четвертого круга «Ролан Гаррос», в котором она победила японку Наоми Осаку (7:5, 6:3).

«Атмосфера и внимание, которое привлек этот матч, вероятно, покажет им, что в будущем им стоит рассмотреть возможность ставить хотя бы иногда женские матчи вечером», — цитирует 28-летнюю спортсменку AP.

Организаторов турнира критиковали за то, что они не ставят больше женских матчей в вечернее время. Представители «Ролан Гаррос» ответили, что женские матчи (до двух побед в сетах) не занимают достаточно времени для телевещателей. Мужчины играют матчи до трех побед в сетах.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
