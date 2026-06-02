Сборная ЮАР вылетела на ЧМ-2026 на день позже из-за проблем с визами, ассистент тренера остался

Сборная ЮАР вылетела на финальный турнир чемпионат мира-2026 1 июня на день позже запланированного, оставив в стране своего ассистента главного тренера, после проблем с получением туристических виз США, сообщает AP.
Министр спорта Гайте Маккензи заявил, что команда должна была вылететь 31 мая, но задержка произошла из-за того, что некоторые игроки и сотрудники еще не получили визы. Маккензи написал в соцсети X, что этот «провал» с визами был вызван административной ошибкой официальных лиц команды, назвал это позором и потребовал отчёта от Футбольной ассоциации ЮАР (SAFA).
«Нас выставляют дураками», — написал министр.
В ассоциации заявили 1 июня, что визы для всех игроков были получены, и они вылетели из Йоханнесбурга чартерным рейсом во второй половине дня. Однако президент SAFA Дэнни Джордан сказал, что ассистенту главного тренера Хелману Мхалеле изначально отказали в визе США без объяснения причин, и его документы все еще не готовы.
Джордан выразил надежду, что и этот вопрос решится, и все участники делегации смогут вылететь. SAFA принесла извинения за 24-часовую задержку и сообщила, что получила помощь от Министерства иностранных дел ЮАР и консульства США в Йоханнесбурге для решения визовых проблем.
ЮАР сыграет на чемпионате мира впервые с 2010 года, когда она была хозяйкой турнира. Базироваться команда будет в мексиканской Пачуке.
На групповом турнире ЧМ-2026 сборная ЮАР сыграет с Мексикой, Южной Кореей и Чехией.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.