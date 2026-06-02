Калинская — о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Две недели назад я бы не поверила, что окажусь здесь»

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
«Две недели назад я бы не поверила, что окажусь здесь. Наверное, посмеялась бы вместе со своей командой», — цитирует 27-летнюю теннисистку AP.
Калинская — в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Победила экс-россиянку Потапову в напряженном трехчасовом поединке.
Соперницей Калинской по четвертьфиналу станет 114-я ракетка мира полька Майя Хвалиньска.
Россиянка занимает 24-е место в мировом рейтинге. На «Ролан Гаррос» ранее она победила представительницу Австрии Анастасию Потапову, колумбийку Камилу Осорио Серрано, россиянку Анастасию Корнееву и француженку Лоис Буассон.
