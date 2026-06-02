Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия переиграла Коста-Рику в товарищеском матче, Карраскаль сделал результативный пас

Сборная Колумбии победила сборную Коста-Рики в товарищеском матче в Боготе — 3:1.

Сборная Колумбии победила сборную Коста-Рики в товарищеском матче в Боготе — 3:1.

Счет на 17-й минуте открыл защитник Давинсон Санчес, на 23-й минуте нападающий Луис Диас забил второй гол в ворота гостей. Ему ассистировал экс-нападающий московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.

На 35-й минуте форвард сборной Коста-Рики Андрей Сото отыграл один мяч.

Окончательный счет на 81-й минуте установил нападающий колумбийцев Луис Хавьер Суарес с передачи полузащитника Хамеса Родригеса.

На групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 Колумбия в квартете K сыграет с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

02 июн 02:00 Колумбия — Коста-Рика 3:1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.