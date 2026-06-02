Колумбия переиграла Коста-Рику в товарищеском матче, Карраскаль сделал результативный пас

Сборная Колумбии победила сборную Коста-Рики в товарищеском матче в Боготе — 3:1.
Счет на 17-й минуте открыл защитник Давинсон Санчес, на 23-й минуте нападающий Луис Диас забил второй гол в ворота гостей. Ему ассистировал экс-нападающий московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.
На 35-й минуте форвард сборной Коста-Рики Андрей Сото отыграл один мяч.
Окончательный счет на 81-й минуте установил нападающий колумбийцев Луис Хавьер Суарес с передачи полузащитника Хамеса Родригеса.
На групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 Колумбия в квартете K сыграет с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.
02 июн 02:00 Колумбия — Коста-Рика 3:1.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.