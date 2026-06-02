BBC: оба кандитата на пост президента «Фенербахче» хотят подписать Гринвуда

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд является главной трансферной целью обоих кандидатов в президенты «Фенербахче» Азиза Йылдырыма и Хакана Сафи, сообщает BBC.

Планируется, что имя нового президента «Фенербахче» будет объявлено 7 июня. По данным источника, личные условия контракта 24-летнего англичанина не станут проблемой при попытке его подписать.

Ранее спортивный директор «Марселя» Грегори Лоренци сообщил, что клуб готов рассмотреть предложения по Гринвуду.

Нападающий играет за французскую команду с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 Гринвуд в 45 матчах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

