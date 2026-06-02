Умер член Зала славы баскетбола Рик Адельман

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила о смерти члена Зала славы баскетбола и экс-тренера Рика Адельмана. Ему было 79 лет.

Источник: Спорт-Экспресс

«Адельман запомнится не только как тренер и игрок, но и как наставник для многих в баскетбольном сообществе», — говорится в заявлении ассоциации тренеров, которая наградила Адельмана премией Чака Дэйли за жизненные достижения в 2023 году.

Американский специалист одержал 1042 победы в качестве тренера НБА, что является десятым показателем в истории лиги. Только четыре других тренера — Пэт Райли, Грегг Попович, Джерри Слоан и Джордж Карл — провели больше игр и имели лучший процент побед, чем Адельман, который дважды выводил «Портленд» в финал НБА, а также был главным тренером в «Сакраменто», «Хьюстоне», «Миннесоте» и «Голден Стэйт».

Адельман также играл в НБА с 1969 по 1975 год в качестве разыгрывающего за пять разных команд, но свое призвание нашел в качестве тренера. «Кингз», отдавая дань уважения, сказали, что Адельман «запомнится тем, как он вдохновлял окружающих — со смирением, честностью, добротой и непоколебимой верой в силу командной работы».

Рик Адельман — отец нынешнего главного тренера «Денвера» Дэвида Адельмана.

