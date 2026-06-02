Сборная Ганы объявила состав на ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Ганы для участия в финальном этапе чемпионата мира 2026 года.
В окончательный список вошли 26 футболистов. Травмированного защитника «Спартака» Александера Джику заменил Деррик Люккассен из «Пафоса».
Заявка сборной Ганы на ЧМ-2026:
Вратари: Бенджамин Асаре («Аккра Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен», Швейцария), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик», Ирландия).
Защитники: Баба Абдул Рахман (ПАОК, Греция), Гидеон Менса («Осер», Франция), Марвин Сенайя («Осер», Франция), Алиду Сейду («Ренн», Франция), Абдул Мумин («Райо Вальекано», Испания), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир», Турция), Йонас Аджетей («Вольфсбург», Германия), Коджо Оппонг Преппа («Ницца», Франция), Деррик Люккассен («Пафос», Кипр).
Полузащитники: Элиша Овусу («Осер», Франция), Томас Партей («Вильярреал», Испания), Кваси Сибо («Овьедо», Испания), Огастин Боакье («Сент-Этьен», Франция), Калеб Йиренки («Нордшелланд», Дания), Абдул Фатаву Иссахаку («Лестер Сити», Англия), Камаль Дин Сулемана («Аталанта», Италия).
Нападающие: Кристофер Бонсу Ба («Аль-Кадисия», Саудовская Аравия), Эрнест Нуама («Олимпик Лион», Франция), Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Англия), Брэндон Томас-Асанте («Ковентри Сити», Англия), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень», Чехия), Иньяки Уильямс («Атлетик», Испания), Джордан Айю («Лестер Сити», Англия).
На групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 Гана в квартете L сыграет с Англией, Хорватией и Панамой.
