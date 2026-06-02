Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Арсенал» намерен подписать вратаря Карнесекки из «Аталанты»

«Арсенал» заинтересован в подписании вратаря «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает Tutto Atalanta.

«Арсенал» заинтересован в подписании вратаря «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает Tutto Atalanta.

По данным источника, трансфер 25-летнего итальянца ожидается летом 2026 года. Он считается одним из самых одаренных вратарей в Серии А.

Карнесекки играет за «Аталанту» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 50 матчах во всех турнирах голкипер пропустил 56 голов, в 17 встречах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.