Источник: «Арсенал» намерен подписать вратаря Карнесекки из «Аталанты»

«Арсенал» заинтересован в подписании вратаря «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает Tutto Atalanta.
По данным источника, трансфер 25-летнего итальянца ожидается летом 2026 года. Он считается одним из самых одаренных вратарей в Серии А.
Карнесекки играет за «Аталанту» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 50 матчах во всех турнирах голкипер пропустил 56 голов, в 17 встречах сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.