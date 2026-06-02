Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира-2026

Стал известен окончательный состав сборной Катара для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026.

В список вошли 26 футболистов — три вратаря, восемь защитников, шесть полузащитников и девять нападающих.

Вратари: Мешаль Баршам («Аль-Садд»), Махмуд Абунада («Аль-Райян»), Салах Закария («Аль-Духаиль»).

Защитники: Педро Мигель («Аль-Садд»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Султан Аль-Браке («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хусейн («Аль-Араби»), Аюб Аль-Оуи («Аль-Гарафа»), Хомам Ахмед («Культураль Леонеса», Испания), Исса Лайе («Аль-Араби»).

Полузащитники: Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Джассем Габер («Аль-Райян»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Мохамед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»).

Нападающие: Акрам Афиф («Аль-Садд»), Альмоез Али («Аль-Духаиль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Хассан Аль-Хайдус («Аль-Садд»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Райян»), Юсуф Абдурисаг («Аль-Вакра»), Тахсин Джамшид («Аль-Духаиль»).

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Катар в квартете B сыграет с Канадой, Боснией и Швейцарией.

