Канада обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная Канады победила сборную Узбекистана в товарищеском матче в Эдмонтоне — 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме — на 58-й минуте отличился полузащитник Джонатан Осорио. На 90+1-й минуте забил хавбек Майкл Нельсон. Две результативные передачи на счету нападающего Тани Олувасейи.
На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Канада в квартете B сыграет с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией, Узбекистан в группе K встретится с Португалией, ДР Конго и Колумбией.
