12-кратная чемпионка России по гандболу Макеева перешла в румынский клуб «Корона Брашов»

В прошлом сезоне Макеева выступала за «Ростов-Дон».
«Мы благодарим Ксюшу за все годы, проведенные в нашем клубе, яркую игру и самоотдачу и желаем успехов в новых вызовах. Вместе и навсегда», — сообщили в команде.
Макеевой 35 лет, она рекордсмен по числу побед в чемпионате России — по 6 раз она побеждала в турнире с волгоградским «Динамо» (2009−2014) и «Ростов-Доном» (2017−2020, 2022, 2026), с которым также 8 раз выиграла Суперкубок России, 7 раз — кубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов (2019).
В сезоне-2014/15 спортсменка играла за «Минаур-Бая-Маре», в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии и заняла второе место по итогам национального первенства.
В составе сборной России Макеева стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио. Также на ее счету золотая (2009) и бронзовая (2019) медали чемпионатов мира, серебряная награда чемпионата Европы (2018).
Клуб «Корона Брашов» стал бронзовым призером завершившегося чемпионата Румынии. В следующем сезоне команде предстоит выступать на европейской арене.