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Кущенко: «Стараемся подсказать клубам, как создать “подушку безопасности”

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в комментарии для «СЭ» высказался о сложностях клубов, которые очень сильно зависят от бюджетного регионального финансирования.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в комментарии для «СЭ» высказался о сложностях клубов, которые очень сильно зависят от бюджетного регионального финансирования.

Ранее генеральный директор турнира Илона Корстин отмечала проблемы «Самары», «Нижнего Новгорода» и «Автодора».

«Общая экономическая ситуация действительно сказывается: бюджетное финансирование сокращается, спонсорские контракты где-то уменьшаются, а где-то и вовсе прекращаются. Мы внимательно изучаем финансовые документы и планы на следующий сезон, особенно в части региональной поддержки. Стараемся подсказать клубам, которые от этого зависят, как создать “подушку безопасности” за счет коммерческих доходов и собственных ресурсов.

Чтобы при подписании контрактов с игроками они не брали на себя слишком тяжелые обязательства, которые потом не смогут выполнить. В этом сезоне мы тщательно анализируем новые и старые контракты — следим, чтобы клубы могли работать на имеющихся ресурсах как минимум до ноября. Как только в регионах подтвердят бюджетную поддержку, можно будет корректировать планы после Нового года. На это мы обращает серьезное внимание — в том числе на уровне Совета Единой лиги", — сказал Кущенко.

В этом сезоне в Единой лиге ВТБ выступало 11 клубов. В сезоне-2026/27 в состав участников может вернуться «Астана», а также присоединиться приморское «Динамо».