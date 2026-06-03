Кущенко: «Стараемся подсказать клубам, как создать “подушку безопасности”

Чтобы при подписании контрактов с игроками они не брали на себя слишком тяжелые обязательства, которые потом не смогут выполнить. В этом сезоне мы тщательно анализируем новые и старые контракты — следим, чтобы клубы могли работать на имеющихся ресурсах как минимум до ноября. Как только в регионах подтвердят бюджетную поддержку, можно будет корректировать планы после Нового года. На это мы обращает серьезное внимание — в том числе на уровне Совета Единой лиги", — сказал Кущенко.