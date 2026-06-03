Кущенко объяснил причины крупной победы ЦСКА в первом матче финальной серии

«За 10 дней у ЦСКА был потерян игровой тонус, команда его искала — примерно одну четверть, как и в первой игре полуфинала с “Локо”. Однако далее армейцы адаптировались и показали очень командную игру. Армейцы отлично двигали мяч, вся ротация поддерживала заданную скорость. Со второй четверти началась очень активная защита: игроки сдваивались на “больших”, не давая разыграть те комбинации, которые раньше приносили казанцам победы. При этом и “большие” ЦСКА сыграли не слишком активно, зато защитники действовали на высочайшем уровне. Особенно хорош был Мело Тримбл, чьи действия были непредсказуемыми.