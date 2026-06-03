Кущенко объяснил причины крупной победы ЦСКА в первом матче финальной серии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги первого матча финальной серии между ЦСКА и УНИКСом (91:63).
«За 10 дней у ЦСКА был потерян игровой тонус, команда его искала — примерно одну четверть, как и в первой игре полуфинала с “Локо”. Однако далее армейцы адаптировались и показали очень командную игру. Армейцы отлично двигали мяч, вся ротация поддерживала заданную скорость. Со второй четверти началась очень активная защита: игроки сдваивались на “больших”, не давая разыграть те комбинации, которые раньше приносили казанцам победы. При этом и “большие” ЦСКА сыграли не слишком активно, зато защитники действовали на высочайшем уровне. Особенно хорош был Мело Тримбл, чьи действия были непредсказуемыми.
Безусловно, семиматчевая полуфинальная серия, вывела баскетболистов УНИКСа из колеи. Ту команду, которая выиграл пятый, шестой и седьмой матч в серии с «Зенитом», было просто не узнать. Большие игроки выглядели уставшими. Андрей Лопатин, который обычно помогает в решающие моменты, тоже провел не лучший матч. Тем не менее, я думаю, что уже 4 июня нас ждет совсем другой баскетбол. УНИКС должен отреагировать на этот разгром. Надеемся на это«, — подчеркнул “СЭ” Сергей Кущенко.
В прошлом сезоне ЦСКА обыграл УНИКС в полуфинальной серии со счетом 4:0.