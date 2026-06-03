Эдерсон станет первым летним трансфером «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в социальной сети X, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» по трансферу полузащитника Эдерсона. Контракт будет подписан до 2031 года.
Переход 26-летнего бразильца станет первым трансферном английского клуба, который планирует подписать еще, как минимум, одного хавбека.
Ранее ESPN писал, что «МЮ» заплатит за переход Эдерсона около 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Эдерсон выступает за «Аталанту» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 в 41 матче он забил три гола и отдал две результативные передачи.