Исмаэль Сайбари перейдет из ПСВ в «Баварию»

В сезоне-2025/26 Сайбари сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 голевых передач. На его счету гол в матче ПСВ против «Баварии» (1:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.