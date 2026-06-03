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Исмаэль Сайбари перейдет из ПСВ в «Баварию»

Полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари этим летом перейдет в «Баварию», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари этим летом перейдет в «Баварию», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устной договоренности. 25-летний марокканец поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани и рассчитывает присоединиться к команде после чемпионата мира-2026.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Сайбари сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 голевых передач. На его счету гол в матче ПСВ против «Баварии» (1:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.