Исмаэль Сайбари перейдет из ПСВ в «Баварию»

Полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари этим летом перейдет в «Баварию», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли устной договоренности. 25-летний марокканец поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани и рассчитывает присоединиться к команде после чемпионата мира-2026.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Сайбари сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 голевых передач. На его счету гол в матче ПСВ против «Баварии» (1:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.